Antalya’dan kötü haberler peşpeşe geldi

Seralara zarar veren yangının yayılmasının önlemek için Aksu Belediyesi ekiplerinin müdahalesi devam ederken bölgeye Antalya Büyükşehir belediyesi İtfaiye ekipleri yönlendirildi.

Yaz mevsiminin gelmesiyle orman yangınları da başladı... Antalya'nın Aksu ilçesinde Çamköy mevkinde 13.00 sularında başlayan otluk alandaki yangın ormanlık alana sıçradı.

KARADAN VE HAVADAN MÜDAHALE EDİLİYOR

Otluk alanda başlayıp ormana sıçrayan yangına karadan ve havadan müdahale sürüyor.



ÖNE ÇIKAN VİDEO

KONYAALTI'NDA MEYDANA GELEN BİR DİĞER ORMAN YANGINI UZUN UĞRAŞLAR SONUNDA SÖNDÜRÜLDÜ

Antalya'nın Konyaaltı ilçesinde yerleşim yerine yakın ağaçlık alanda çıkan yangın söndürüldü.

Kuşkavağı Mahallesi'nde Konyaaltı Belediyesi'nin karşı tarafından bulunan ağaçlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Alevler, rüzgarın da etkisiyle büyük çam ağaçlarının olduğu alana yayıldı.

İhbar üzerine bölgeye çok sayıda polis, itfaiye ve Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.

Polis ekipleri, önlem alarak kara yolunu trafiğe kapattı. Gölge olduğu için ağaçların altına park edilen çok sayıda araç, sahiplerince bölgeden uzaklaştırıldı.

KREŞ TAHLİYE EDİLDİ

Bu sırada ağaçlık alana yakın bir kreşte eğitim gören çocuklar, tedbir amacıyla tahliye edildi. Konyaaltı Belediyesi'nde bir süre misafir edilen çocuklar, çağrılan ailelerine teslim edildi.

Yangın, ekiplerin müdahalesiyle söndürüldü, yanan alanda soğutma çalışmaları başlatıldı.

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