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Gündem Antalya'dan deprem bölgesine 100 ton sebze desteği
Gündem

Antalya'dan deprem bölgesine 100 ton sebze desteği

Antalya Kumluca'dan afet bölgesine gönderilmek için 100 ton sebze hazırlandı.

Yeniakit Publisher
2023-02-07 16:04:00 -

Antalya’da örtü altı sebze üretim merkezi Kumluca'dan afet bölgesine gönderilmesi için 100 ton sebze hazırlandı.

Kahramanmaraş’ta meydana gelen ve 10 ili etkileyen 7.7 büyüklüğündeki depremin ardından Kumluca Komisyoncular dernekleri, Tüccarlar Derneği, Kumluca Belediyesi ve sivil toplum kuruluşları tarafından afet bölgesine ilk etapta 100 ton sebze gönderilecek. Beykonak ve Mavikent Komisyoncular Derneği tarafından hazırlanan sebzeler de kamyonlara yüklendi.

Kumluca Yaş Sebze ve Meyve Komisyoncular Derneği Başkanı Rahmi Açıkyürek, "Komisyoncularımız, çiftçilerimiz ve tüccarlarımızdan temin edilen sebzeleri en kısa zamanda afet bölgesine ulaştıracağız. Tüccarlarımız, komisyoncularımızla bir TIR battaniye gönderme hazırlığındayız" dedi.

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