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Aktüel

Antalya'daki cinayet davasında Suriyeli sanığa 10 yıl hapis cezası

Yeniakit Publisher
2020-06-25 18:36:04 -
Antalya'daki cinayet davasında Suriyeli sanığa 10 yıl hapis cezası

ANTALYA (AA) - Antalya'da geri dönüşüm işi yapan Suriyeli 2 grup arasında çıkan kavgada 1 kişinin bıçakla öldürülmesiyle ilgili yargılanan 2 sanıktan 1'ine 10 yıl hapis cezası verildi.

Antalya 11'inci Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuklu sanık Suriye uyruklu İsa Müslüm ile vatandaşı tutuksuz sanık H.E.H. ve avukatları katıldı.

Duruşma savcısı esas hakkındaki mütalaasında, sanık Müslüm'e verilecek cezada "haksız tahrik" indirimi uygulanmasını istedi.

Son sözü sorulan İsa Müslüm, çocukları Suriye'de kendisi ise cezaevinde olduğu için çok mağdur olduğunu belirterek, beraatına karar verilmesini talep etti.

Mahkeme heyeti, sanıklardan Müslüm'e "kasten öldürme" suçundan müebbet hapis cezası verdi. Heyet, suçu haksız tahrik altında işlediği belirlenen sanığı, "iyi hal" indirimi de uygulayarak 10 yıl hapis cezasına çarptırdı.

Mahkeme heyeti diğer sanık H.E.H'nin ise beraatına hükmetti.

Kepez ilçesi Şelale Mahallesi'nde 24 Eylül 2019'da geri dönüşüm işi yapan Suriyeli 2 grup arasında çıkan kavgada bıçakla yaralanan Muhammed Musa Hüseyin kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetmiş, olayla ilgili İsa Müslüm ve H.E.H. tutuklanmıştı.

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