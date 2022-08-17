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Gündem Antalya'da zeytinlikte korkunç olay
Gündem

Antalya'da zeytinlikte korkunç olay

Antalya'nın Kepez ilçesinde zeytinlikte erkek cesedi bulundu. Cumhuriyet savcısı ve olay yeri inceleme ekibinin çalışmasının ardından cenaze otopsi yapılmak üzere Antalya Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.

Yeniakit Publisher
2022-08-17 14:02:00 -
Antalya'da zeytinlikte korkunç olay

Çamlıbel Mahallesi 4980 Sokak'taki zeytinlik alanında bir kişinin hareketsiz yattığını görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi.

İhbar üzerine bölgeye sevk edilen sağlık ekiplerince bu kişinin hayatını kaybettiği belirlendi.

Polis ekiplerinin yaptığı çalışmada cesedin Yusuf Arslan Karasağiz'a (23) olduğu tespit edildi.

Cumhuriyet savcısı ve olay yeri inceleme ekibinin çalışmasının ardından cenaze otopsi yapılmak üzere Antalya Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.

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