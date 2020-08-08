Antalya'da yüzerek açıldıkları denizden dönemeyen gençleri başpolis kurtardı

ANTALYA (AA) - Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde yüzerek açıldıkları denizden dönemeyen gençleri, telsizden ihbarı duyan ve henüz mesaisi başlamayan başpolis kurtardı.

İlçedeki Koru sahiline gelen Onur Bal ve Hüseyin Aksoy, sabah saatlerinde denize girdi. Bir süre yüzen gençlerden Onur Bal, ayağına kramp girince boğulma tehlikesi geçirdi. Arkadaşının zor durumda kaldığını gören ve ona yardım etmeye çalışan Hüseyin Aksoy da kıyıya dönemeyince bağırarak yardım istedi.

Yardım çığlıklarını duyan sahildeki vatandaşlar durumu polise bildirdi.

Henüz mesaisi başlamayan başpolis Mehmet Çetinçelik, telsizden ihbarı duyunca, balıkçı limanında bulunan bir balıkçı teknesiyle denize açılarak gençleri kurtardı.

Kurtarılan gençler, Gazipaşa Limanı'nda 112 Acil Servis ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından Gazipaşa Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Başpolis Mehmet Çetinçelik, gazetecilere yaptığı açıklamada, "Evde dinleniyordum. Henüz mesaim başlamamıştı. Anonsu duyunca hemen limana koştum. Karşıma ilk çıkan tekneci Şaban Aman'a durumu anlattım ve ricada bulundum. Sağolsun kendisi bizi kırmadı ve hemen harekete geçtik. Çok şükür üzücü bir olay olmadan gençlere ulaşmayı başardık." dedi.

