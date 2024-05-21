Antalya’da yaşanan teleferik kazası denetçilere ders oldu: O teleferik işletmesi mühürlendi



Antalya Konyaaltı ilçesi Tünektepe teleferik hattında 12.04.2024 tarihinde meydana gelen teleferik kazası denetçilere ders oldu. Denetçiler bu kez işlerini sıkı tuttu.

Sakarya’nın Sapanca ilçesinde bir süre önce hizmete açılan ve bazı bölümlerinde inşaası devam eden teleferik, iş yeri açma ve çalıştırma ruhsatına sahip olmadığı, otopark ve yeşil alanın tamamlanmaması gerekçesiyle ilçe belediyesi tarafından mühürlendi.

Sapanca ilçesinde 2018’de yapımına başlanan, 2 istasyonlu, 36 kabinli teleferik hattı, 2023 yılının Haziran ayında vatandaşın hizmetine açıldı. Özel bir firma tarafından işletilen, bir buçuk kilometre uzunluğundaki teleferik hattı, iş yeri açma ve çalıştırma ruhsatına sahip olmadığı, otopark ve yeşil alanın tamamlanmaması gerekçesiyle Sapanca Belediyesi tarafından mühürlendi.

“İşletmenin faaliyetlerine geçici süre ile son verilmiş ve teleferik işletmesi mühürlenmiştir”

Konuya ilişkin olarak Sapanca Belediyesi’nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, “Hasanpaşa Mahallemizde bulunan teleferik işletmesiyle ilgili yaptığımız incelemeler neticesinde, işletmenin iş yeri açma ve çalıştırma ruhsatına sahip olmadığını tespit ettik. Yapılan sözleşme gereği taahhüt edilen alan ve hizmetlerin tamamlanmaması (otopark ve yeşil alanlar) nedeniyle ruhsatın alınamadığı anlaşılmıştır. Bu sebeple, işletmenin faaliyetlerine geçici süre ile son verilmiş ve teleferik işletmesi mühürlenmiştir. Beklentimiz, herhangi bir güvenlik ve hukuk sorunu olmaksızın, tüm şartların bir an önce yerine getirilerek teleferiğin Sapanca halkına ve turizmine yeniden kazandırılmasıdır. Bu süreçte halkımızın güvenliği ve huzuru önceliğimizdir. Gerekli çalışmaların tamamlanması için ilgili birimlerle iş birliği içinde olacağız ve süreci yakından takip edeceğiz” ifadelerine yer verildi.