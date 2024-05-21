  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

İran'da AKINCI başarısı... Selçuk Bayraktar ilk kez konuştu

Ahmet Çakar'dan ayrılık öncesi flaş sözler! Bu program çürümüş..Allah beni kurtarsın..!

Dünyanın en büyük borsaları belli oldu! Borsa İstanbul kaçıncı sırada?

Başkan Erdoğan, FETÖ/PDY konusunda kardeş ülkeleri uyarmıştı: Kaza(!)da FETÖ parmağı mı?

Siz de yorumlara yazın SGK uzmanı Murat Özdamar cevaplasın! İki emekli maaşı mümkün

Bunları yapmadan almayın! İkinci el otomobilde büyük tuzak

Siz de yorumlara yazın SGK uzmanı Murat Özdamar cevaplasın! EYT’liye düşük maaş bağlanmaz

“İran’da yaşanan Türkiye’de de olabilir”

Altay Cem Meriç'in, etki ajanı Diamond Tema'nın videolarına cevabı gündem oldu!

Türkiye neden TB2 yerine Akıncı İHA'yı gönderdi? Mete Yarar gözden kaçan detayı açıkladı
Gündem Antalya’da yaşanan teleferik kazası denetçilere ders oldu: O teleferik işletmesi mühürlendi
Gündem

Antalya’da yaşanan teleferik kazası denetçilere ders oldu: O teleferik işletmesi mühürlendi

Yeniakit Publisher
2024-05-21 16:50:00 -
Antalya’da yaşanan teleferik kazası denetçilere ders oldu: O teleferik işletmesi mühürlendi

Tünektepe teleferik hattında 12.04.2024 tarihinde meydana gelen teleferik kazası denetçilere ders oldu. Denetçiler bu kez işlerini sıkı tuttu.

 


Antalya Konyaaltı ilçesi Tünektepe teleferik hattında 12.04.2024 tarihinde meydana gelen teleferik kazası denetçilere ders oldu. Denetçiler bu kez işlerini sıkı tuttu.
Sakarya’nın Sapanca ilçesinde bir süre önce hizmete açılan ve bazı bölümlerinde inşaası devam eden teleferik, iş yeri açma ve çalıştırma ruhsatına sahip olmadığı, otopark ve yeşil alanın tamamlanmaması gerekçesiyle ilçe belediyesi tarafından mühürlendi.
Sapanca ilçesinde 2018’de yapımına başlanan, 2 istasyonlu, 36 kabinli teleferik hattı, 2023 yılının Haziran ayında vatandaşın hizmetine açıldı. Özel bir firma tarafından işletilen, bir buçuk kilometre uzunluğundaki teleferik hattı, iş yeri açma ve çalıştırma ruhsatına sahip olmadığı, otopark ve yeşil alanın tamamlanmaması gerekçesiyle Sapanca Belediyesi tarafından mühürlendi.

“İşletmenin faaliyetlerine geçici süre ile son verilmiş ve teleferik işletmesi mühürlenmiştir”
Konuya ilişkin olarak Sapanca Belediyesi’nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, “Hasanpaşa Mahallemizde bulunan teleferik işletmesiyle ilgili yaptığımız incelemeler neticesinde, işletmenin iş yeri açma ve çalıştırma ruhsatına sahip olmadığını tespit ettik. Yapılan sözleşme gereği taahhüt edilen alan ve hizmetlerin tamamlanmaması (otopark ve yeşil alanlar) nedeniyle ruhsatın alınamadığı anlaşılmıştır. Bu sebeple, işletmenin faaliyetlerine geçici süre ile son verilmiş ve teleferik işletmesi mühürlenmiştir. Beklentimiz, herhangi bir güvenlik ve hukuk sorunu olmaksızın, tüm şartların bir an önce yerine getirilerek teleferiğin Sapanca halkına ve turizmine yeniden kazandırılmasıdır. Bu süreçte halkımızın güvenliği ve huzuru önceliğimizdir. Gerekli çalışmaların tamamlanması için ilgili birimlerle iş birliği içinde olacağız ve süreci yakından takip edeceğiz” ifadelerine yer verildi.

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23