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Aktüel

Antalya'da uyuşturucu operasyonunda 7 zanlı gözaltına alındı

Yeniakit Publisher
2020-06-09 11:12:20 -
Antalya'da uyuşturucu operasyonunda 7 zanlı gözaltına alındı

ANTALYA (AA) - Antalya'nın Alanya ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 7 şüpheli yakalandı.

İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucu ticareti ve kullanımını engellemeye yönelik çalışmalar kapsamında Alanya, Gazipaşa ve Manavgat ilçelerinde belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi.

Operasyonda 7 şüpheli gözaltına alındı. Adreslerdeki aramalarda bir miktar uyuşturucu ele geçirildi.

Soruşturma kapsamında daha önce de 2 kişinin tutuklandığı bildirildi.

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