Antalya'da uyuşturucu operasyonunda 7 zanlı gözaltına alındı
ANTALYA (AA) - Antalya'nın Alanya ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 7 şüpheli yakalandı.
İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucu ticareti ve kullanımını engellemeye yönelik çalışmalar kapsamında Alanya, Gazipaşa ve Manavgat ilçelerinde belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi.
Operasyonda 7 şüpheli gözaltına alındı. Adreslerdeki aramalarda bir miktar uyuşturucu ele geçirildi.
Soruşturma kapsamında daha önce de 2 kişinin tutuklandığı bildirildi.