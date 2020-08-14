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Aktüel

Antalya'da uyuşturucu operasyonlarında 1 tutuklama

Operasyon anları polis kamerasına yansıdı

Yeniakit Publisher
2020-08-14 14:58:14 -
Antalya'da uyuşturucu operasyonlarında 1 tutuklama

ANTALYA (AA) - Antalya'da düzenlenen iki uyuşturucu operasyonunun görüntüleri polis kamerasınca kaydedildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Yeşildere Mahallesi'ndeki bir evde saklanan uyuşturucunun satışının yapıldığı bilgisi üzerine harekete geçti.

Belirlenen adrese düzenlenen operasyonda, 110 paket eroin ele geçirildi.

Uyuşturucu ticareti yaptığı öne sürülen 3 şüpheli gözaltına alındı.

Diğer uyuşturucu operasyonunda ise Muratpaşa ilçesi Güzeloba Mahallesi'ndeki bir evde 643 gram kokain ele geçirildi. Evde bulunan S.D. gözaltına alındı.

Şüphelinin İstanbul'dan temin ettiği uyuşturucuyu Lara'daki eğlence merkezlerinde satmaya çalıştığı öne sürüldü.

Gözaltına alınan şüphelilerden S.D, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Zanlı, nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı. Diğer 3 şüphelinin emniyetteki işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.

İki operasyonun da görüntüleri gazetecilerle paylaşıldı. Görüntülerde, narkotik polislerinin evlere girişi, şüphelileri yakalaması, narkotik köpeğiyle yapılan aramada ele geçirilenler yer alıyor.


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