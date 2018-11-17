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Antalya'da üniversiteyi yasa boğan ölüm...

Otomobilin çarpmasının ardından hastaneye kaldırılan 20 yaşındaki üniversite öğrencisi Aslıhan Kocapınar'ın beyin ölümü gerçekleşti.

17 Kasım 2018 Cumartesi 08:15
Antalya'da üniversiteyi yasa boğan ölüm...

Üniversite yerleşkesinin kuzey kapısından çıkarak yolun karşısına geçmek isteyen Kocapınar'a, sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 07 ADE 243 plakalı otomobil çarptı.

Kazada ağır yaralanan İç Mimarlık Bölümü öğrencisi Kocapınar'ın, kaldırıldığı Akdeniz Üniversitesi Hastanesinde beyin ölümünün gerçekleştiği öğrenildi.

Üzücü haberi alan Akdeniz Üniversitesi öğrencileri, kazanın meydana geldiği Hürriyet Caddesi'ne üst geçit yapılması için sosyal medyada kampanya başlattı. 
Aslıhan Kocapınar için Mimarlık Fakültesinde ailesinin de katılımıyla tören yapılacak. 

 

Haber Tarihi: 17 Kasım 2018 Cumartesi 08:15
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