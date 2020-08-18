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Aktüel Antalya'da Ukraynalı turist denizde boğuldu
Aktüel

Antalya'da Ukraynalı turist denizde boğuldu

Yeniakit Publisher
2020-08-18 20:59:23 -
Antalya'da Ukraynalı turist denizde boğuldu

ANTALYA (AA) - Antalya'nın Alanya ilçesinde Ukrayna uyruklu turist denizde boğuldu.

Kargıcak Mahallesi'ndeki bir otelde eşi Alina Aliiev ile tatil yapan Ukrayna vatandaşı Radzh Aliiev (35) serinlemek için denize girdi. Bir süre sonra dalgalar nedeniyle suda batıp çıkan Aliiev'i Rus turist Marsel Gilmutdinov (31) karaya çıkardı.

İhbar üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince yapılan müdahalenin ardından hastaneye kaldırılan Aliiev, kurtarılamadı.

Turistin cesedi otopsi için Antalya Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı.

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