Antalya'da Türk okçulardan tarihi başarı! Bakan Osman Aşkın Bak altın ve bronz madalya kazanan Mete Gazoz ve Elif Berra Gökkır'ı kutladı!
Antalya'da Türk okçulardan tarihi başarı! Bakan Osman Aşkın Bak altın ve bronz madalya kazanan Mete Gazoz ve Elif Berra Gökkır'ı kutladı!

Cem Kaya Giriş Tarihi:
Antalya'da düzenlenen 2026 Açık Hava Avrupa Okçuluk Şampiyonası'nda Türk milli okçular adeta destan yazdı.

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Antalya'da düzenlenen 2026 Açık Hava Avrupa Okçuluk Şampiyonası'nda bireysel ve karışık takım müsabakalarında madalya kazanan Elif Berra Gökkır ile Mete Gazoz'u kutladı.

Bakan Bak, yayımladığı tebrik mesajında şu ifadelere yer verdi:

"Antalya 100. Yıl Okçuluk Tesisleri'nde düzenlenen 2026 Açık Hava Avrupa Okçuluk Şampiyonası'nda altın madalya kazanan Elif Berra Gökkır-Mete Gazoz ikilisinden oluşan klasik yay karışık takımımızı kutluyorum. Her iki sporcumuzu bireysel müsabakalarında elde ettikleri bronz madalyalar için de tebrik ediyor, milli okçularımızın başarılarının devamını diliyorum. Türkiye'nin ev sahipliğinde Antalya’da gerçekleştirilen ve 41 ülkeden 307 okçunun mücadele ettiği şampiyonanın başarıyla düzenlenmesinde emeği geçenlere teşekkür ediyorum." 

