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Aktüel Antalya'da tur otobüsü ile traktör çarpıştı: 1 yaralı
Aktüel

Antalya'da tur otobüsü ile traktör çarpıştı: 1 yaralı

Yeniakit Publisher
2020-10-24 18:26:27 -
Antalya'da tur otobüsü ile traktör çarpıştı: 1 yaralı

ANTALYA (AA) - Antalya'da tur otobüsüyle çarpışıp ikiye ayrılan traktörün sürücüsü yaralandı.

Serik ilçesi Manavgat-Antalya D400 kara yolu Sanayi Kavşağı'nda, Anıl Pektaş yönetimindeki 07 SN 222 plakalı tur otobüsü, ana yola çıkmak isteyen Mehmet İbrişim idaresindeki 07 AAL 135 plakalı traktörle çarpıştı. Ramazan Şahin'in kullandığı 07 YAE 46 plakalı motosiklet de tur otobüsüne çarptı.

Kazada ikiye ayrılan traktörün sürücüsü İbrişim yaralandı. Yaralı, ambulansla Serik Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Bu arada, traktörden dökülen akaryakıt nedeniyle kayganlalaşan yolda kontrolden çıkan bir otomobil minibüse, başka bir otomobil de refüje çarptı. Araçlarda hasar oluştu.

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