  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel Antalya'da tur midibüsü devrildi, 1 ölü, çok sayıda yaralı
Aktüel

Antalya'da tur midibüsü devrildi, 1 ölü, çok sayıda yaralı

Antalya'da tur midibüsünün devrilmesi sonucu 1 turist öldü, 19 turist yaralandı.

Yeniakit Publisher
2022-06-14 20:33:00 - 2022-06-14 20:33:46
Antalya'da tur midibüsü devrildi, 1 ölü, çok sayıda yaralı

Antalya-Korkuteli'nde tur midibüsünün devrilmesi sonucu 1 turist öldü, 19 turist yaralandı.

Salih Topçu (44) yönetimindeki 39 ABG 802 plakalı tur midibüsü, Kızılcadağ mevkisinde bariyerlere çarptı, ardından yan yattı.

İhbar üzerine kaza yerine jandarma ve çok sayıda sağlık ekibi sevk edildi.

Kazada, turistlerden biri hayatını kaybetti, 19'u da yaralandı.

Çoğunluğu Kazakistan uyruklu yaralılar, sağlık ekiplerince Korkuteli ve Antalya'daki hastanelere kaldırıldı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23