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Aktüel

Antalya'da tüfeğin kazara ateş alması sonucu vurulduğu iddia edilen çocuk öldü

Yeniakit Publisher
2020-06-09 10:59:38 -
Antalya'da tüfeğin kazara ateş alması sonucu vurulduğu iddia edilen çocuk öldü

ANTALYA (AA) - Antalya'nın Kaş ilçesinde tüfeğin kazara ateş alması sonucu vurulduğu öne sürülen 11 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti.

İddiaya göre, R.Ç. (13), Kınık Mahallesi'nde babasına ait tüfekle arkadaşı A.Ö. (11) ile oynamaya başladı.

Bir süre sonra R.Ç'nin elindeki tüfeğin ateş alması sonucu saçmaların isabet ettiği A.Ö, hayatını kaybetti.

A.Ö'nün cenazesi, Antalya Adli Tıp Kurumuna gönderildi.

Soruşturma sürüyor.

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