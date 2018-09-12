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Antalya'da trafik kazasındaki tartışmayı polis sonlandırdı

Manavgat ilçesinde tur minibüsü ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada şans eseri kimsenin burnu bile kanamadı.

12 Eylül 2018 Çarşamba 15:51
Antalya'da trafik kazasındaki tartışmayı polis sonlandırdı

Kazanın ardından araç sürücüleri arasında kazanın oluş şekli konusunda tartışma yaşanırken tartışmayı trafik polisi sonlandırdı. Hatalı olduğunu kabul etmeyen tur minibüsü sürücüsüne dakikalarca bıkmadan üşenmeden kazanın oluş şeklini anlatan polis, iki tarafı da ikna ettikten sonra alkol kontrolü yaptı.

Manavgat-Antalya D-400 karayolu Çolaklı Mahallesi SSK kavşağında meydana gelen kaza ucuz atlatıldı. Kaza bugün sabah saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre B.Ç.’nin kullandığı 80 AAD 011 plakalı tur minibüsü ile Manavgat istikametinden Antalya istikametine gitmekte olan K.K.’nin kullandığı 07 LKV 51 plakalı otomobil kavşakta çarpıştı.

Kimsenin yaralanmadığı kazanın ardından araç sürücüleri arasında kazanın oluş şekli konusunda tartışma yaşandı. Otomobil sürücüsü ve kazayı gören bazı vatandaşlar tur minibüsünün Çolaklı istikametinden geldiğini ve kırmızı ışık ihlali yaptığını iddia ederken, tur minibüsü sürücüsü ise Manavgat istikametinden gelerek Çolaklı turizm bölgesine dönmekte olduğunu otomobilin hızla gelip kendisine çarptığını iddia etti.

Araç sürücüleri arasındaki tartışmaya son noktayı Manavgat Bölge Trafik İstasyonundan gelen trafik polisi koydu. Kaza yerindeki izleri ve araçların durumunu gözlemleyen trafik polisi, tur minibüsünün Çolaklı istikametinden veya Manavgat istikametinden gelmesinin fazla önemli olmadığını her iki istikametten de gelse sağ şeritten kavşağa dönmesi nedeniyle kazanın meydana geldiğini anlattı. Trafik polisinin açıklamasının ardından tartışma sona erdi.

Haber Tarihi: 12 Eylül 2018 Çarşamba 15:51
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