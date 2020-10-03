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Aktüel Antalya'da trafik kazası: 1 ölü, 2 yaralı
Aktüel

Antalya'da trafik kazası: 1 ölü, 2 yaralı

Yeniakit Publisher
2020-10-03 17:00:17 -
Antalya'da trafik kazası: 1 ölü, 2 yaralı

ANTALYA (AA) - Antalya'nın Alanya ilçesinde motosikletin iki otomobille çarpışması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.

Erkan B'nin kullandığı motosiklet, Cikcilli Mahallesi'nde Burcu A. yönetimindeki 07 HBR 73 plakalı otomobil ve Selman K. idaresindeki 07 AGY 862 plakalı otomobille çarpıştı.

Motosiklet sürücüsü Erkan B, motosikletteki Büşra Köle ve otomobil sürücülerinden Burcu A. yaralandı.

Ambulanslarla Alaaddin Keykubat Üniversitesi Alanya Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan yaralılardan Büşra Köle müdahaleye rağmen yaşamını yitirdi.

Diğer yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

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