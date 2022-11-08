Antalya'da tır ile motosiklet çarpıştı! Kazada bir kişi hayatını kaybetti
Antalya'nın Kaş ilçesinde tırla çarpışan motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti.
Antalya'nın Kaş ilçesinde tırla çarpışan motosikletin sürücüsü yaşamını yitirdi.
Necdet T. (52) idaresindeki 48 GG 114 plakalı tır, Kınık Mahallesi Hal Caddesi'nde, Ebubekir Batır'ın (17) kullandığı plakasız motosikletle çarpıştı.
İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Motosiklet sürücüsü, sağlık ekibinin müdahalesine rağmen kurtarılamadı.
Sürücünün cenazesi, jandarma ekibinin kaza yerindeki incelemesinin ardından, Antalya Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.