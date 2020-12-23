Antalya’da tahliye ihtarı gönderilen kiracı mülk sahibinin iş yerini kundakladı
ANTALYA (AA) - Antalya'nın Serik ilçesinde tahliye ihtarı gönderilen kiracı, mülk sahibinin işlettiği tahsilat veznesini benzin dökerek yaktı.
Belek Turizm Merkezindeki iş yerini butik işleten S.M'ye kiraya veren AŞ, avukatı aracılığıyla gönderdiği tahliye ihtarı ile kiracısından dükkanı boşaltmasını istedi.
Buna sinirlenen S.M, yanında bir kişiyle mülk sahibinin işlettiği tahsilat veznesine giderek yanında getirdiği benzini döktü.
Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine gelen itfaiye ekipleri ateşe verilen iş yerindeki yangını kısa sürede söndürdü.
Polis ekiplerinin güvenlik kamerası incelemesinde S.M'nin yanındaki bir kişiyle iş yerini kundakladığı anlaşıldı.
Ekipler, S.M. ve yanındaki şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.