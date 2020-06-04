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Aktüel

Antalya'da sosyal medyada tanıştıkları kişiyi gasbeden 3 kişi tutuklandı

Yeniakit Publisher
2020-06-04 19:34:33 -
Antalya'da sosyal medyada tanıştıkları kişiyi gasbeden 3 kişi tutuklandı

ANTALYA (AA) - Antalya'da sosyal medyada tanıştıkları kişiyi gasbettikleri iddiasıyla gözaltına alınan biri kadın 3 kişi tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, İ.D'nin, sosyal medya aracılığıyla tanıştığı bir kadınla gezdikleri sırada, bu kişinin erkek arkadaşı 2 kişi tarafından aracının durdurularak para ve eşyalarının gasbedildiği iddiası üzerine çalışma başlatıldı.

Aksu Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yürütülen soruşturma sonucu, İ.D'nin sosyal medya aracılığıyla tanıştığı B.G. ile diğer şüpheliler Ş.A. ve M.Ö. yakalandı.

Zanlıların üzerinde yapılan aramada İ.D'ye ait cep telefonu ele geçirildi.

Şüpheliler emniyetteki işlemlerinin ardından "yağma, gasp ve mala zarar vermek" suçlarından sevk edildikleri adliyede, nöbetçi mahkemece tutuklandı.


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