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Antalya’da sokak köpeklerine mangal ziyafeti

Antalya’da sokak hayvanlarının çiğ etle beslenmemesi için bir sosyal sorumluluk projesi başlatıldı.

02 Eylül 2019 Pazartesi 10:24
Antalya’da sokak köpeklerine mangal ziyafeti

Antalya’da sokak hayvanlarının çiğ etle beslenmemesi için bir sosyal sorumluluk projesi başlatıldı. Etkinlik kapsamında yüzlerce köpeğe mangal ziyafeti verildi.


Kurşunlu Sokak Hayvanları Koruma ve Yaşatma Derneği tarafından sokak hayvanlarının çiğ etlerle beslenmemesi için bir proje başlatıldı. Özellikle köpeklerin çiğ et yememesi için "Köpeklere Mangal" etkinliği düzenlendi. Antalya’nın Aksu ilçesinde düzenlenen ve çok sayıda hayvanseverin katıldığı etkinlikte etler pişirildi ve gün boyu hem köpekler ziyafet yaptı hem de keyifli vakit geçirildi.


Proje kapsamında bilgi veren Kurşunlu Sokak Hayvanları Koruma ve Yaşatma Derneği Başkanı Sabahattin Ergülen, orman ve dağlara atılıp ölüme terk edilen canlıların çiğ etle beslenmek durumunda bırakıldığını ifade etti. Ergülen, "Hayvanlarda parazitten çeşitli hastalıklara kadar zararı dokunabilen bu besleme stilini muhakkak değiştirmeliyiz. Dış ülkelerde kesinlikle köpeklere çiğ gıdaların verilmesi yasaktır. Türkiye’de de bu yasağı yürürlüğe geçirmek lazım. Hayvanlara gıdaları çiğ olarak değil, 80-90 derecede pişirdikten sonra vermeliyiz" diye konuştu.


Taş, toprak ve çamurun üzerine mama bırakıldığını belirten Ergülen, mamaların mutlaka bir kap ile verilmesi gerektiğini de hatırlattı.

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Haber Tarihi: 02 Eylül 2019 Pazartesi 10:24
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