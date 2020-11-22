  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel Antalya'da sokağa çıkma kısıtlamasına uyuldu
Aktüel

Antalya'da sokağa çıkma kısıtlamasına uyuldu

Yeniakit Publisher
2020-11-22 10:45:03 -
Antalya'da sokağa çıkma kısıtlamasına uyuldu

ANTALYA (AA) - Antalya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle alınan tedbirler kapsamında cumartesi günü saat 20.00'de başlayan sokağa çıkma kısıtlamasıyla boş kalan cadde, sokak ve plajlar, saatlerin 10.00'u göstermesinin ardından vatandaşların akınına uğradı.

Turizmin başkenti Antalya'da, Kovid-19 ile mücadelede yeniden uygulanan sokağı çıkma kısıtlamasıyla sabah saatlerinde sakinlik hakim oldu.

Pazar sabahları normalde yoğunluk yaşanan Konyaaltı Sahili, Cumhuriyet Meydanı ile Işıklar ve Güllük caddelerinde sadece turistler ile sokak hayvanlarının olduğu gözlendi.

Kent genelinde önlem alan polis ve jandarma ekipleri ise vatandaşları kısıtlama hakkında bilgilendirdi.

Saatlerin 10.00'u göstermesinin ardından ise özellikle Konyaaltı ve Lara plajlarında hareketlilik yaşandı. Konyaaltı Plajı'na yürüyerek ve bisikletleriyle gelen vatandaşlar, yoğunluk oluşturdu.

Sahilde yürüyüş yapan vatandaşlar, denize girmenin mutluluğunu yaşadı.


Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Rusya'dan açıklama geldi: Binlercesini Karabağ'a taşıdık
Dünya

Rusya'dan açıklama geldi: Binlercesini Karabağ'a taşıdık

Rusya Savunma Bakanı Şoygu, yaklaşık 7 bin Ermenistan vatandaşının Dağlık Karabağ'daki evlerine geri döndüğünü açıkladı.

Koronavirüs aşısı mı? Simpsonlar'da şok görüntü
Gündem

Koronavirüs aşısı mı? Simpsonlar'da şok görüntü

Gazeteci Mehmet Ali Önel, koronavirüs aşısı ile ilgili gelen haberlerin ardından, The Simpsonlar dizisinin pandemi ilan edilmeden çok önce y..
Macron'a bir darbe daha! Fransa karıştı
Dünya

Macron'a bir darbe daha! Fransa karıştı

Fransa'da sarı yelekliler ve güvenlik güçlerinin görüntülerinin yayımlanmasını yasaklayan güvenlik yasa tasarısı karşıtları gösteriler yapar..
Satılık 2011 model Fıat Grande Punto
Satılık 2011 model Fıat Grande Punto

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay