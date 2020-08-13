Antalya'da Sırp turist otel odasında öldü
ANTALYA (AA) - Antalya'nın Alanya ilçesinde Sırp turist, kaldığı otelin odasında hayatını kaybetti.
İncekum Mahallesi'ndeki otelde tatil yapan Sırbistan uyruklu turist Goran Stankovic'in (50) fenalaşması üzerine yakınları durumu otel yetkililerine bildirdi.
İhbar üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri, Stankovic'in öldüğünü belirledi.
Kalp krizi geçirdiği düşünülen Stankovic'e yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi yapıldığı öğrenildi.
Cenaze, Antalya Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı.