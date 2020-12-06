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Aktüel Antalya'da sinir krizi geçiren kişi otomobillere zarar verdi
Aktüel

Antalya'da sinir krizi geçiren kişi otomobillere zarar verdi

Olay anı, çevredekiler tarafından cep telefonu kameralarıyla görüntülendi

Yeniakit Publisher
2020-12-06 16:03:48 -
Antalya'da sinir krizi geçiren kişi otomobillere zarar verdi

ANTALYA (AA) - Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde otomobillere yumruk atarak ve kafasıyla vurarak zarar veren kişi gözaltına alındı.

Teomanpaşa Caddesi'nde iddiaya göre uzun süredir görmediği eski kız arkadaşını ziyarete gittiğinde evlendiğini öğrenen K.A. sinir krizi geçirdi ve sokaktaki otomobillere zarar verdi.

K.A'nın yumrukladığı ve kafasıyla vurduğu araçların camları kırıldı.

Gözaltına alınan şüpheliye sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal ettiği için para cezası kesildi.

Öte yandan, olay anı mahalle sakinleri tarafından cep telefonu kameralarıyla görüntülendi.

Görüntülerde şüphelinin yumruk ve kafa darbeleriyle otomobil camlarını kırması ve polis tarafından yakalanması yer alıyor.

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