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Antalya'da silahlı kavga: 3 kişi yaralı

Antalya'nın Serik ilçesinde, boşanma aşamasında olan Rüstem U. ile eşinin yakınları arasında çıkan silahlı kavgada, 3 kişi yaralandı.

17 Kasım 2018 Cumartesi 10:53
Antalya'da silahlı kavga: 3 kişi yaralı

 Olay, saat 22.00 sıralarında Serik ilçesi Atatürk Caddesi'nde meydana geldi. Eşinden boşanmak için bir süre önce mahkemeye başvuran Rüstem U. (29), Çınaraltı mevkiinde eşinin yakınlarıyla karşılaştı. Taraflar arasında boşanma meselesi yüzünden tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Olayda, henüz kimliği belirlenemeyen bir kişinin tabancayla ateş atması sonucu Rüstem U., karnından vurularak, babası Selvet U. (62) ve Nasıf T. (41) de başına aldıkları sopa darbeleriyle yaralandı.

Ağır yaralanan Rüstem U., olay yerinden geçen bir kamyonetle Serik Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Rüstem U., buradaki ilk müdahalenin ardından Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'ne sevk edildi. Rüstem U.'nun hayati tehlikesi olduğu öğrenildi. Diğer yaralılardan Selvet U., Serik Devlet Hastanesi'ndeki tedavisinin ardından taburcu edildi, Nasıf T.'nin tedavisi ise özel bir hastanede sürüyor.

Olayla ilgili inceleme başlatan polis, kavgaya karışan diğer şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

Haber Tarihi: 17 Kasım 2018 Cumartesi 10:53
  1. antalya
  2. silahlı kavga
  3. yaralı

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