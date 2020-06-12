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Aktüel

Antalya'da sıkıştığı kanalizasyondan kurtarılan kedi yavrusu sahiplendirildi

Yeniakit Publisher
2020-06-12 14:45:26 -
Antalya'da sıkıştığı kanalizasyondan kurtarılan kedi yavrusu sahiplendirildi

ANTALYA (AA) - Antalya'nın Konyaaltı ilçesinde sıkıştığı kanalizasyondan kurtarılan kedi yavrusuna sahip çıkıldı.

Konyaaltı Belediyesi Sokak Hayvanları Sağlık ve Rehabilitasyon Merkezi ekiplerince, sıkıştığı kanalizasyon borularının bulunduğu alandan kurtarılan kedi yavrusu, belediyenin barınağına götürüldü.

Tedavisinin ardından sahiplendirme programına alınan ve "Işık" adı verilen kediden haberdar olan Metehan Kavas, yavruyu sahiplenmek istediğini belirtti.

İncelemenin tamamlanmasının ardından kedi, Kavas'a teslim edildi.


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