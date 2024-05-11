  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Gündem Antalya'da şiddetli yağmur
Gündem

Antalya'da şiddetli yağmur

Yeniakit Publisher
2024-05-11 11:06:00 -
Antalya'da şiddetli yağmur

Antalya'da kuvvetli yağış hayatı olumsuz etkiledi.

Antalya Meteoroloji 4. Bölge Müdürlüğünün "sarı kod" uyarısında bulunduğu kent merkezi ve bazı ilçelerinde sabah saatlerinden itibaren aralıklarla sağanak etkili oldu.

Kuvvetli yağış nedeniyle kent merkezindeki bazı noktalarda su birikintileri meydana geldi.

Yağışa hazırlıksız yakalanan vatandaşlar, dükkanların altındaki saçaklara sığınarak korunmaya çalıştı.

Meteoroloji 4. Bölge Müdürlüğü, sosyal medyadan yaptığı açıklamada, Antalya ve çevrelerinde beklenen sağanağın kenttin doğusunda yerel olarak kuvvetli olmasının beklendiği belirtildi.

Açıklamada, vatandaşların sel, su baskını, yerel dolu yağışı, yıldırım, kısa süreli fırtına ve ulaşımda aksamalara karşı dikkatli olmaları konusunda uyarıda bulunuldu.
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Yağmur sonrası görüldü! İstanbul semalarında ilginç görüntü
Yağmur sonrası görüldü! İstanbul semalarında ilginç görüntü

Yaşam

Yağmur sonrası görüldü! İstanbul semalarında ilginç görüntü

Nisan yağmurları yağmadı! O göl kuruyor
Nisan yağmurları yağmadı! O göl kuruyor

Yaşam

Nisan yağmurları yağmadı! O göl kuruyor

 

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23