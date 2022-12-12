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Yerel Antalya'da şiddetli yağış! Çilek seraları sular altında kaldı
Yerel

Antalya'da şiddetli yağış! Çilek seraları sular altında kaldı

Antalya'nın ilçesi Serik'te etkili olan şiddetli yağışlar nedeniyle bazı iş yerleri ve çilek seraları sular altında kaldı.

Yeniakit Publisher
2022-12-12 21:03:00 -
Antalya'da şiddetli yağış! Çilek seraları sular altında kaldı

Antalya'nın Serik ilçesinde etkili olan yağmurun ardından bazı iş yerlerini ve çilek seralarını su bastı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün Antalya'nın doğu ve batı kesimlerinde etkili olacağını duyurduğu yağışlar Serik'te de etkili oldu. Serik ilçesi Merkez Mahallesi'nde gece saatlerinde şiddetli yağmur sonucu bir kafeterya ile çilek seraları sular altında kaldı.

Seraları su bastı

 

Eminceler Mahallesi'nde çilek üreticiliği yapan Ahmet Çamdirek, “Dün gece yağan yağmur nedeniyle seralarımızı su basmış durumda. Bizim kat kat zararımız oldu. Bunu nasıl karşılayacağız. Bunun tekrar yaşanmamasını istiyoruz. Allah’tan gelen bir şey, elimizden bir şey gelmiyor ama bu derelerin temizlenmesi gerekiyor” diye konuştu.

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