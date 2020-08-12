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Aktüel

Antalya'da sıcaktan bunalanlar denizde serinliyor

Yeniakit Publisher
2020-08-12 15:25:31 -
Antalya'da sıcaktan bunalanlar denizde serinliyor

ANTALYA (AA) - Antalya'da sıcaktan bunalan yerli ve yabancı tatilciler, serinlemek için denize girmeyi tercih etti.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında martta durdurulan uçak seferlerinin yeniden başlamasıyla, kentte turizm hareketliliği yaşanıyor.

Hava sıcaklığının 32, nem oranının ise yüzde 68 olarak ölçüldüğü kentte yerli ve yabancı turistler, dünyaca ünlü Konyaaltı ile Lara plajlarında yoğunluk oluşturdu.

Sıcaktan bunalan tatilcilerden bazıları denize girdi. Bazı turistler ise güneşlenmeyi tercih etti.

Sahil bandında yürüyüş yapıp bisiklete binenlerin yanı sıra gölgelik alanlarda kitap okuyanlar oldu.

Sahillerde bulunanların büyük bölümünün maske takmadığı görüldü.

Tatilcilerden Aysel Kaplan, AA muhabirine, Ankara'da yaşadığını, tatil için Antalya'ya geldiğini söyledi.

Kentte havanın çok sıcak olduğunu, evlerde duramadıklarını anlatan Kaplan, "Çok nem var, rahatlamak için denize geliyoruz. Deniz çok güzel. Sahilde maske takan yok ama sosyal mesafeyi koruyoruz, mümkün olduğunca uzak duruyoruz." diye konuştu.

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