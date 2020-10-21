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Aktüel Antalya'da sahte plaka operasyonunda iki şüpheli yakalandı
Aktüel

Antalya'da sahte plaka operasyonunda iki şüpheli yakalandı

Yeniakit Publisher
2020-10-21 15:04:57 -
Antalya'da sahte plaka operasyonunda iki şüpheli yakalandı

ANTALYA (AA) - Antalya'da sahte araç plakası ürettikleri öne sürülen iki şüpheli, gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kentteki iki adreste farklı karakter ve şekillerle yazılarak basılan plakalara sahte mühür vurulduğunu belirledi.

Harekete geçen ekiplerin, belirlenen adreslere düzenlediği operasyonda, mühür baskı, plaka pres, plaka boya ve keski makinesi, farklı ebatlarda döküm kalıbı, 28 dekoratif plaka sacı, üzerinde sahte mühür bulunan 15 basılı plaka ele geçirildi.

Suçtan elde edildiği değerlendirilen 5 bin 900 liraya da el konuldu.

Operasyonda şüpheliler Ö.Ö. ve İ.P. gözaltına alındı.

Söz konusu adreslerde yapılan arama, plaka üretiminde kullanılan makine ve malzeme polis kameralarınca kaydedildi.

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