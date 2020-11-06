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Aktüel Antalya'da sahte para ve uyuşturucu operasyonu
Aktüel

Antalya'da sahte para ve uyuşturucu operasyonu

Gözaltına alınan Türkmenistan uyruklu iki zanlıdan biri tutuklandı

Yeniakit Publisher
2020-11-06 17:01:51 -
Antalya'da sahte para ve uyuşturucu operasyonu

ANTALYA (AA) - Antalya'nın Kemer ilçesinde piyasaya sahte para ve uyuşturucu madde sürmeye çalıştığı iddia edilen Türkmenistan uyruklu iki kişi gözaltına alındı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, Kiriş Mahallesi'ndeki bir marketten sahte parayla alışveriş yapıldığı bilgisi üzerine çalışma başlatıldı.

Sahte parayla alışverişi yapan Türkmenistan uyruklu B.A'nın aynı mahalledeki bir otelde konakladığı tespit edildi. Şüphelinin odasında yapılan aramada, sahte 400 lira ile 150 dolar ve bir miktar eroin ele geçirildi.

Başka bir otelde konaklayan Türkmenistan uyruklu T.A'nın odasında ise sahte 2 bin 310 lira, 382 dolar, 55 avro, üç pakette uyuşturucu, dijital hassas terazi, özel düzenekli çakmak ve kalem kamera bulundu.

Gözaltına alınan şüphelilerden T.A, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı, B.A. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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