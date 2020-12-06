  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel Antalya'da sahiller turistlere kaldı
Aktüel

Antalya'da sahiller turistlere kaldı

Yeniakit Publisher
2020-12-06 14:09:37 -
Antalya'da sahiller turistlere kaldı

ANTALYA (AA) - Antalya'da, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında hafta sonu uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasının ikinci gününde kentin birçok yerinde sessizlik hakim oldu, kısıtlamadan muaf tutulan yabancı turistler denizin ve güneşli havanın keyfini çıkardı.

Havanın 18, deniz suyu sıcaklığının 22 derece ölçüldüğü "turizmin başkenti" Antalya'da, nem oranı ise yüzde 42'yi buldu.

Vatandaşlar kısıtlamaya uyduğu için kentin daha önce işlek olan meydan, cadde ve sokakları boş kaldı.

Antalyalılar evlerinde kalırken, kısıtlamadan muaf olan turistler Konyaaltı Sahili'ndeki plajlarda yoğunluk oluşturdu.

Güneşli havanın tadını çıkaran turistler, denizde yüzerek eğlenceli zaman geçirdi.

Turistlerin bazıları da güzel havayı değerlendirerek sahil bandında yürüyüş yaptı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
O oyuncu metrobüs durağında karakolluk oldu!
Gündem

O oyuncu metrobüs durağında karakolluk oldu! "Ben halkın sanatçısıyım, seni işinden ederim"

Metrobüse binerken bagajıyla turnikesiz bölümden geçen oyuncu Selahattin Taşdöğen, güvenlik görevlilerince durduruldu. Maskesini indiren oyu..
İHA tesisini görüntülerken yakalandılar! Rusya’dan garip açıklama
Gündem

İHA tesisini görüntülerken yakalandılar! Rusya’dan garip açıklama

Tüm dünyayı sallayan Türkiye'nin yerli İHA'ları ile ilgili ilginç bir gelişme yaşandı. İstanbul'da bulunan üretim tesisleri yakınında çekiml..
Alarm seviyesi en üstte! İlçe sakinlerinin yüzde 70'i karantinada
Sağlık

Alarm seviyesi en üstte! İlçe sakinlerinin yüzde 70'i karantinada

Kütahya'da ekipler denetimleri en üst düzeye çıkardı. Emet ilçesinde halkın yüzde 70'inin karantina altında olduğu belirtiliyor.
Satılık 2016 model Peugeot 3008
Satılık 2016 model Peugeot 3008

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay