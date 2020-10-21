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Aktüel Antalya'da sağanak ve rüzgar etkili oldu
Aktüel

Antalya'da sağanak ve rüzgar etkili oldu

Yağış nedeniyle trafikte yoğunluk oluştu, rüzgar ise bazı ağaçları devirdi

Yeniakit Publisher
2020-10-21 16:26:56 -
Antalya'da sağanak ve rüzgar etkili oldu

ANTALYA (AA) - Antalya'da sağanak ve rüzgar yaşamı olumsuz etkiledi.

Hava sıcaklığının 23 derece ölçüldüğü kentte, öğle saatlerinde yağmur ve rüzgar etkili oldu.

Sağanak nedeniyle su birikintileri oluşan bazı yollarda trafik yoğunluğu yaşandı.

Rüzgar nedeniyle Meltem Mahallesi'nde bir ağaç kaldırıma devrildi, Akdeniz Sanayi Sitesi'nde devrilen ağaç 2 araçta hasar oluştu

Meteoroloji 4. Bölge Müdürü Mehmet Latif Gültekin, metrekareye 14 kilogram yağış düştüğünü, bazı noktalarda bunun 20 kilogramı bulduğunu belirterek, "Ancak kısa süreli bir yağış oldu. Su birikintilerine neden oldu." dedi.

Hava sıcaklıklarının yarından itibaren artacağını anlatan Gültekin, hafta sonu yağış beklendiğini kaydetti.


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