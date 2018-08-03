Antalya'da restoranda gaz sıkışması sonucu patlama: 5 kişi yaralandı

Kepez ilçesi Mehmet Atay Caddesi'ndeki Suriyelilere ait bir restoranda patlama meydana geldi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralanan 3'ü çocuk 5 kişi, 112 Acil Servis ekiplerince hastaneye kaldırıldı. Yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

İtfaiye Daire Başkanı Ahmet Kısa, ekiplerin olaya hemen müdahale ettiğini belirterek, "Patlamanın gaz sıkışması sonucu meydana geldiğini tespit ettik." dedi.

İş yerinde hasara da neden olan patlamayla ilgili soruşturma başlatıldı.