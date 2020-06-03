  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel

Antalya'da polisten kaçmaya çalışan şüpheli kovalamaca sonucu yakalandı

Yeniakit Publisher
2020-06-03 16:08:26 -
Antalya'da polisten kaçmaya çalışan şüpheli kovalamaca sonucu yakalandı

ANTALYA (AA) - Antalya'nın Serik ilçesinde polis ekiplerinden kaçmaya çalışan şüpheli, kovalamaca sonucu yakalandı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin "dur" ihtarında bulunduğu şüpheli otomobiliyle kaçmaya başladı. Bunun üzerine polis ve şüpheli arasında kovalamaca yaşandı.

Ekiplerin takibi sürdürdüğü otomobil, Atatürk Caddesi'nde bekleyen başka bir polis aracına çarparak durdu.

Gözaltına alınan şüpheli, polis merkezine götürüldü.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 2011 model Volkswagen Passat
Satılık 2011 model Volkswagen Passat

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı