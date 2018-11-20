Antalya’da polise yakalanınca terliklerini bırakıp kaçtı!

Olay, saat 15.15 sırasında Konyaaltı ilçesi Hurma Mahallesi 263 Sokak üzerinde meydana geldi. Bölgede devriye görevi yapan Yunus timleri, park halindeki otomobilin içinde sigara içen kişinin durumundan şüphelendi. Kimlik kontrolü yapmak istedikleri şahıs olay yerine terliklerini bırakarak çoraplarıyla kaçtı. İsminin Ş.A. olduğu öğrenilen şüpheli polisin kovalamasına rağmen ara sokaklarda izini kaybettirdi.

Otomobilde yaptıkları aramada poşet içinde yaklaşık 1 kilo ağırlığında skunk esrar maddesi ele geçirdi. Polis araç içinde ve iki valizde arama yaptı. Başka maddenin bulunmadığı araç çekici yardımıyla otoparka çekildi.

Polis kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışmasını sürdürüyor.