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Antalya’da polis aileleri şehitliği ziyaret etti

Antalya’da Ramazan Bayramı öncesinde, İl Emniyet Müdürlü Mehmet Murat Ulucan, polis ve askeri şehitliği ziyaret etti.

Yeniakit Publisher
2020-05-23 15:55:08 -
Antalya’da polis aileleri şehitliği ziyaret etti

Antalya’da Ramazan Bayramı öncesinde, İl Emniyet Müdürlü Mehmet Murat Ulucan, polis ve askeri şehitliği ziyaret etti. Polis aileleri de özel izinle şehitlerinin mezarına geldi.


Bayram arifesinde İl Emniyet Müdürü Mehmet Nuri Ulucan ve müdür yardımcılarının katılımıyla Büyükşehir Belediyesi Uncalı Mezarlığındaki polis ve garnizon şehitliğinde program düzenlendi. Sosyal mesafe kuralına göre durulan bir dakikalık saygı duruşunun ardından İstiklal Marşı okundu.


Daha sonra Ulucan, özel izinle polis şehitliğine gelen ailelere taziyede bulundu, mezarlara çiçek bıraktı. Yapılan dua sonrası Ulucan ve beraberindekiler garnizon şehitliğindeki mezarlara çiçek bıraktı.


Fetullahçı Terör Örgütü’nün (FETÖ) darbe girişimi sırasında Ankara Emniyet Müdürlüğünde şehit olan 26 yaşındaki polis memuru Muhammet Oğuz Kılınç’ın annesi Meltem Kılınç, bayramların artık kendileri için acı geçtiğini söyledi.



"Her bayram acı oldu"


Kılıç, “Bizim hayatımızın akışı değişti. Mutluluğu, hüznü, acıyı, tatlıyı hepsini bir arada yaşıyoruz. Onurunu, gururunu, bir arada yaşıyoruz. Bu ülke için elbette gazi ve şehitlerimiz olacak. Olmasa iyi ama oluyor. Onların gittiği yerin, makamın güzelliği bizlerin tek tesellisi. Anne olarak evlat acısına dayanmak çok zor. Rabbim sabrımı arttırsın. Her şehit bir yıldızdır. Onların makamları cennettir. Cennette kavuşmak tek hayalim” dedi.


Mezarlığa özel izinle geldiklerini kaydeden Kılıç, şehitlerin yalnız bırakılmaması gerektiğini vurguladı.

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