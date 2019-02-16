Antalya’da petshoplara denetim Antalya’da denetlenen 25 petshopta 13 papağan, 29 singapur cinsi kaplumbağa ve 2 iguanaya el konuldu.

Antalya’da denetlenen 25 petshopta 13 papağan, 29 singapur cinsi kaplumbağa ve 2 iguanaya el konuldu.

Tarım ve Orman Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü 6. Bölge Müdürlüğüne bağlı Antalya Şube Müdürlüğünce il genelinde petshoplara yönelik denetim gerçekleştirildi. Görevliler, Manavgat’ta 10, Demre’de 1, Kumluca’da 2, Döşemealtı’da 1, Kemer ve Konyaaltı ilçesinde toplam 10 petshop’u denetledi. Denetimlerde 13 papağan, 29 singapur cinsi kaplumbağa ve 2 iguanaya el konulurken, işletmelere toplamda 5 bin 188 TL idari para cezası uygulandı.

El konulan hayvanlar ise Antalya Büyükşehir Belediyesi Hayvanat Bahçesi Şube Müdürlüğüne teslim edildi.

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