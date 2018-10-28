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Antalya'da paraşüt pilotu feci şekilde can verdi

Antalya'da, yamaç paraşütü pilotu Bekir Baştuğ, atlayış sırasında paraşütünün kapanması sonucu düşerek hayatını kaybetti.

28 Ekim 2018 Pazar 09:47
Antalya'da paraşüt pilotu feci şekilde can verdi

Döşemealtı ilçesi Bademağacı mevkisinde sabah saatlerinde atlayış yapan yamaç paraşütü eğitmeni Bekir Baştuğ, paraşütünün kapanması nedeniyle kayalık bölgeye düşerek yaşamını yitirdi. Kazayı görenlerin haber vermesi üzerine bölgeye sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Kurtarma ekipleri tarafından kayalık bölgeden alınan Baştuğ’u cansız bedeni incelemelerden sonra Antalya Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.

Kazayla ilgili olarak soruşturma başlatıldı.

Haber Tarihi: 28 Ekim 2018 Pazar 09:47
  1. Bekir Baştuğ
  2. Antalya
  3. Paraşüt
  4. feci ölüm

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