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Antalya'da para için babasının boğazını kesti

Kepez ilçesinde 60 yaşındaki babasını darp edip boğazını keserek öldürdüğü iddiasıyla aranan genç çay bahçesinde çay içerken yakalandı.

15 Ağustos 2018 Çarşamba 08:42
Antalya'da para için babasının boğazını kesti

1 yıl önce Mersin'den Antalya'ya taşınan 60 yaşındaki Hüseyin Doğru, oğlu Ali Doğru ile Kepez ilçesi Zafer Mahallesi Antkoop Büyükada Sitesi'nde bir daire kiraladı. İddiaya göre maddi konular nedeniyle diğer oğlu 37 yaşındaki S.D. ile sık sık tartışan Hüseyin Doğru, Ali Doğru ile başka bir mahallede bir daire daha kiralayarak buraya yerleşti. Hüseyin Doğru, oğlu S.D.'nin paraya ihtiyacı olduğunu düşünerek bugün öğle saatlerinde oğlunun yaşadığı Antkoop Sitesi'ndeki dairesine geldi. Dairede ikili arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışma kavgaya dönüşünce S.D., babası Hüseyin Doğru'yu kafasına defalarca vurarak darp edip boğazını kesti. İddiaya göre ağır yaralanan babasını evde bırakıp kapıyı da üzerine kilitleyen S.D. kaçarak uzaklaştı. Bu sırada S.D. Mersin’deki bir yakınını arayıp “Babamı eve giren birisi öldürmüş. Çabuk gelin olayı benim üzerime atacaklar” diyerek yardım istedi. Yakınlarının haber vermesi üzerine adrese çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

ÇAY İÇERKEN YAKALANDI

Eve gelen sağlık ekipleri Doğru'nun yaşamını yitirdiğini belirlemesi üzerine polis S.D.’nin yakalanması için çalışma başlattı. Eşkali belirlenen S.D., yaklaşık 1 saat sonra Cumhuriyet Meydanı’nda bulunan çay bahçesinde Cinayet Büro ekipleri tarafından çay içerken yakalandı. Gözaltına alınan S.D. sorgulanmak Antalya Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne götürüldü.

Polis olay yerinde incelemesini tamamladıktan sonra Hüseyin Doğru'nun cansız bedeni otopsi için Antalya Adli Tıp Kurumu Morgu'na gönderildi.

 

Haber Tarihi: 15 Ağustos 2018 Çarşamba 08:42
  1. Mersin
  2. Antalya
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