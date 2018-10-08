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Antalya'da otomobil yayalara çarptı, yaralılar var

Manavgat ilçesinde otomobilin çarptığı anne ve 2 kızı yaralandı. Kaza ise saniye saniye bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

08 Ekim 2018 Pazartesi 17:07
Antalya'da otomobil yayalara çarptı, yaralılar var

Kaza, sabah saatlerinde Manavgat İlçe Emniyet Müdürlüğü karşısında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Manavgat Emniyet Çakalderesi istikametine seyir halindeki M.K.’nın kullandığı 07 GY 493 plakalı otomobil, yaya geçidinde yolun karşısına geçmek isteyenlerin arasına daldı. Kazada yaralanan anne Nurgül A. ve kızları 6 yaşındaki Ceren ile 9 yaşındaki Şehrinaz, ambulansla hastaneye kaldırıldı. Manavgat Devlet Hastanesine kaldırılan Şehrinaz’ın durumunun iyi olduğu, özel bir hastaneye kaldırılan kaldırılan anne Nurgül’ün ameliyata alındığı, 6 yaşındaki Ceren’in ise hayati tehlikesinin bulunmasından dolayı Antalya’ya sevk edildiği öğrenildi. Yayaların arasına dalan otomobilin hemen arkasından gelen ambulansın kazazedelere anında müdahale etmesiyle yaralıların hızla ilk müdahalesinin yapılıp hastaneye kaldırıldığı bildirildi. Kazanın ardından sürücü M.K., gözaltına alındı. 

Haber Tarihi: 08 Ekim 2018 Pazartesi 17:07
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