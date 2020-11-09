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Aktüel Antalya'da otomobil motosiklete çarptı: 1 ölü, 2 yaralı
Aktüel

Antalya'da otomobil motosiklete çarptı: 1 ölü, 2 yaralı

Yeniakit Publisher
2020-11-09 09:50:45 -
Antalya'da otomobil motosiklete çarptı: 1 ölü, 2 yaralı

ANTALYA (AA) - Antalya'nın Kumluca ilçesinde otomobilin motosiklete çarpması sonucu bir kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

Kumluca Temel Eğitim Mahallesi'nde şehir merkezi istikametine giden İzzet E'nin kullandığı 34 REG 22 plakalı otomobil, Fatih Yarbaş (30) yönetimindeki 07 VHJ 27 plakalı motosiklete arkadan çarptı.

Çarpmanın etkisiyle motosiklet sürücüsü Yarbaş ile motosiklette bulunan eşi Ayşe Yarbaş (25) sürüklendi.

Kazada, Ayşe Yarbaş yaşamını yitirdi, motosiklet sürücüsü Yarbaş ve otomobil sürücüsü İzzet E. yaralandı. Yaralılar, sağlık ekiplerince Kumluca Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Ayşe Yarbaş'ın cenazesi ise Kumluca Devlet Hastanesi morguna götürüldü.

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