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Aktüel Antalya'da otogardan uyuşturucu sevkiyatı operasyonunda 2 gözaltı
Aktüel

Antalya'da otogardan uyuşturucu sevkiyatı operasyonunda 2 gözaltı

Jandarma ekipleri, Alanya Otogarında bir firmanın emanet bölümüne poşetle gönderilen 1 kilo 290 gram esrar ele geçirdi

Yeniakit Publisher
2020-12-16 14:45:01 -
Antalya'da otogardan uyuşturucu sevkiyatı operasyonunda 2 gözaltı

ANTALYA (AA) - Antalya'nın Alanya ilçesinde otogarda düzenlenen uyuşturucu operasyonunda, 1 kilo 290 gram esrar ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı.

Alanya Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucu ticareti yapanlara yönelik çalışma başlattı.

Bir süre teknik ve fiziki takip yürüten ekipler, şüpheli R.D'nin Alanya Otogarında bir otobüs firmasının emanet bölümüne gelen uyuşturucuyu teslim alacağı bilgisine ulaştı. Operasyon düzenleyen jandarma ekipleri, şüpheliyi, içinde 1 kilo 290 gram kubar esrarın olduğu poşetle yakaladı.

R.D'nin ifadesi doğrultusunda genişletilen soruşturmada, firma çalışanı olduğu öğrenilen C.Ç. de iş yerine düzenlenen operasyonla gözaltına alındı.

Jandarma karakolunda ifadesi alınan R.D. savcılık talimatıyla serbest bırakıldı, C.Ç'nin işlemleri ise sürüyor.

Uyuşturucu bulunan poşeti gönderdiği iddia edilen S.Ç. ise aranıyor.

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