Antalya'da otobüs şoförüne saldırdı, Ankara'da gözaltına alındı!

Edinilen bilgiye göre, 7 Temmuz'da Antalya'da, hareket halindeki otobüsün şoförü ile kavga eden Volkan E, Ankara Emniyet Müdürlüğü Sincan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince çalıştığı iş yerinde yakalandı.

Volkan E'nin Emniyet Müdürlüğündeki işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.

KAVGA, ARACIN GÜVENLİK KAMERASIN YANSIMIŞTI

Antalya'da özel halk otobüsüne binen Volkan E. ile şoför arasında çıkan tartışma kısa sürede kavgaya dönüşmüştü. Kavga anları, otobüsteki güvenlik kamerasınca kaydedilmişti.