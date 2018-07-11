Antalya'da otobüs şoförüne saldırdı, Ankara'da gözaltına alındı!
Antalya'da hareket halindeki otobüsün şoförüne saldıran kişi, Ankara'da çalıştığı iş yerinde gözaltına alındı.11 Temmuz 2018 Çarşamba 17:57
Edinilen bilgiye göre, 7 Temmuz'da Antalya'da, hareket halindeki otobüsün şoförü ile kavga eden Volkan E, Ankara Emniyet Müdürlüğü Sincan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince çalıştığı iş yerinde yakalandı.
Volkan E'nin Emniyet Müdürlüğündeki işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.
KAVGA, ARACIN GÜVENLİK KAMERASIN YANSIMIŞTI
Antalya'da özel halk otobüsüne binen Volkan E. ile şoför arasında çıkan tartışma kısa sürede kavgaya dönüşmüştü. Kavga anları, otobüsteki güvenlik kamerasınca kaydedilmişti.
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