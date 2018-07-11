0553 313 94 23

Antalya'da otobüs şoförüne saldırdı, Ankara'da gözaltına alındı!

Antalya'da hareket halindeki otobüsün şoförüne saldıran kişi, Ankara'da çalıştığı iş yerinde gözaltına alındı.

11 Temmuz 2018 Çarşamba 17:57
Antalya'da otobüs şoförüne saldırdı, Ankara'da gözaltına alındı!

Edinilen bilgiye göre, 7 Temmuz'da Antalya'da, hareket halindeki otobüsün şoförü ile kavga eden Volkan E, Ankara Emniyet Müdürlüğü Sincan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince çalıştığı iş yerinde yakalandı.

Volkan E'nin Emniyet Müdürlüğündeki işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.

KAVGA, ARACIN GÜVENLİK KAMERASIN YANSIMIŞTI

Antalya'da özel halk otobüsüne binen Volkan E. ile şoför arasında çıkan tartışma kısa sürede kavgaya dönüşmüştü. Kavga anları, otobüsteki güvenlik kamerasınca kaydedilmişti.

Haber Tarihi: 11 Temmuz 2018 Çarşamba 17:57
  1. Antalya
  2. Ankara
  3. Gözaltı

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    TBMM Başkanı seçilen Yıldırım'dan ilk açıklama
    1. TBMM Başkanı seçilen Yıldırım'dan ilk..
    2. 2018 KPSS lisans sınav giriş belgesi..
    3. Binali Yıldırım görevi devraldı
    4. Kansızlık ile mücadele için kuzugöbeği..
    5. On Numara TelefonHonor 10 Türkiye’de..
    6. Peynirli ıspanaklı börek tarifi
    7. Elon Musk durmuyor! Yeni projesini..
    8. Yasin Öztekin Bursaspor'a gidecek mi?..
    9. Kanlı Ay tutulması Türkiye'den canlı..
    10. Altının kilogramı 192 bin 900 liraya..
    11. Adana'da sosyal medyadan terör..
    12. Barcelona'dan flaş transfer! Genç..
    13. Meclis Başkanı kim oldu? 27. dönem..
    14. Mecidiyeköy-Mahmutbey metrosu..
    15. Bitki çayları ne sıklıkla..
    16. Silivri TOKİ kura sonuçları isim..
    17. 16 bin paket kaçak sigara ele geçirildi
    18. Zirvede aşağıladı! İki ülke Amerika'ya..
    19. Besin alerjisi hakkında bilmeniz..
    20. Trump'a büyük şok! İki ülke ABD'ye..
    Hadım edilen sapık için flaş karar
    Hadım edilen sapık için flaş karar
    Ataklar şov yaparken Başkan Erdoğan...
    Ataklar şov yaparken Başkan Erdoğan...
    Adnan Oktar ve örgütüne dev operasyon!
    Adnan Oktar ve örgütüne dev operasyon!
    Başkan Erdoğan'dan dolar ve faiz mesajı
    Başkan Erdoğan'dan dolar ve faiz mesajı
    İşte Erdoğan'ın 'atom karınca' dediği bakan!
    İşte Erdoğan'ın 'atom karınca' dediği bakan!

    Günün Karikatürü

    Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü
    İşte gözaltındaki Adnan Oktar'ın istekleri
    İşte gözaltındaki Adnan Oktar'ın istekleri
    'Kamu yararı' maskeli millet düşmanlığı
    'Kamu yararı' maskeli millet düşmanlığı