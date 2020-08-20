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Aktüel Antalya'da otluk ve çalılık alanda çıkan yangın söndürüldü
Aktüel

Antalya'da otluk ve çalılık alanda çıkan yangın söndürüldü

Yeniakit Publisher
2020-08-20 13:35:25 -
Antalya'da otluk ve çalılık alanda çıkan yangın söndürüldü

ANTALYA (AA) - Antalya'nın Alanya ilçesinde, yerleşim yerlerine yakın bölgede otluk ve çalılık alanda çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Cikcilli Mahallesi'ndeki otluk ve çalılık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Alevleri gören vatandaşlar durumu polis ve itfaiye ekiplerine bildirdi.

Yerleşim bölgesine yakın mesafede ilerleyen yangın, Antalya Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Yangında yaklaşık bir dönüm alan zarar gördü.

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