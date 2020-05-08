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Aktüel

Antalya’da otel yangınında 2 katlı bungalow kullanılamaz hale geldi

Antalya’nın Kumluca ilçesine bağlı turizm merkezlerinden Adrasan’da bir otelde çıkan yangında bir bungalow yanarak kullanılamaz hale geldi.

Yeniakit Publisher
2020-05-08 11:01:24 -
Antalya’da otel yangınında 2 katlı bungalow kullanılamaz hale geldi

Antalya’nın Kumluca ilçesine bağlı turizm merkezlerinden Adrasan’da bir otelde çıkan yangında bir bungalow yanarak kullanılamaz hale geldi.


Adrasan Mahallesi Çakmak Mevkii, Ertaş Yolu üzerinde bulunan bir otelde dün gece saat 23.00 sıralarında ana binasından bağımsız 2 katlı ahşap yapıda elektrik kontağından çıktığı tahmin edilen yangın meydana geldi. Yangını gören vatandaşlar itfaiye ekiplerini aradı. Olay yerine jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangının söndürülmesine Orman Yangın Ekipleri de yardımcı oldu. Yapılan tüm müdahalelere rağmen tatil köyü içindeki konaklama bulunmayan 2 katlı ahşap 6 oda kullanılamaz hale geldi.


Yangınla ilgili araştırma jandarma ekipleri tarafından sürdürülüyor.

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