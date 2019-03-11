Antalya'da ormanlık alanda kimliği belirsiz ceset bulundu
Antalya'nın Kepez ilçesindeki ormanlık alanda, kimliği henüz belirlenemeyen bir ceset bulundu. Emniyet, olayla ilgili inceleme başlattı.11 Mart 2019 Pazartesi 13:47
Antalya İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Kepez ilçesi Varsak Mahallesi'ndeki ormanlık arazide ceset olabileceği ihbarı üzerine harekete geçti.
Bölgede koku yayılan alanda yapılan aramada, bir ceset bulundu. Ceset, yapılan incelemenin ardından Antalya Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.
Cesedin kimlik tespit çalışmalarının sürdüğü öğrenildi.
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