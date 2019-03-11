Antalya'da ormanlık alanda kimliği belirsiz ceset bulundu Antalya'nın Kepez ilçesindeki ormanlık alanda, kimliği henüz belirlenemeyen bir ceset bulundu. Emniyet, olayla ilgili inceleme başlattı.

Antalya İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Kepez ilçesi Varsak Mahallesi'ndeki ormanlık arazide ceset olabileceği ihbarı üzerine harekete geçti. Bölgede koku yayılan alanda yapılan aramada, bir ceset bulundu. Ceset, yapılan incelemenin ardından Antalya Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü. Cesedin kimlik tespit çalışmalarının sürdüğü öğrenildi.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.