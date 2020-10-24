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Aktüel Antalya'da ormanlık alanda kaybolan Ukraynalı turist kurtarıldı
Aktüel

Antalya'da ormanlık alanda kaybolan Ukraynalı turist kurtarıldı

Yeniakit Publisher
2020-10-24 23:01:02 -
Antalya'da ormanlık alanda kaybolan Ukraynalı turist kurtarıldı

ANTALYA (AA) - Antalya'da tarihi Likya Yolu'nda arkadaşlarıyla yürüyüş yaparken ormanlık alanda kaybolan Ukraynalı turist jandarma tarafından kurtarıldı.

Likya Yolu Maden koyu güzergahında yürüyüş yapan 15 kişilik Ukraynalı grupta bulunan Y.I'dan haber alamayan arkadaşları, durumu Tekirova Jandarma Karakol Komutanlığı ekiplerine bildirdi.

İhbarın ardından çalışma başlatan jandarma, Ukraynalı turistin yerini tespit etti. 2 saatlik çalışmanın ardından kurtarılan Y.I, yürüyüş grubuna dahil oldu.

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