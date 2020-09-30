  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel Antalya'da ormanlık alanda gömülü halde cesedi bulunan kadının katil zanlısı yakalandı
Aktüel

Antalya'da ormanlık alanda gömülü halde cesedi bulunan kadının katil zanlısı yakalandı

Yeniakit Publisher
2020-09-30 15:44:18 -
Antalya'da ormanlık alanda gömülü halde cesedi bulunan kadının katil zanlısı yakalandı

ANTALYA (AA) - Antalya'da kayıp olarak aranırken ormanlık alanda bıçakla öldürülmüş halde bulunan kadının katil zanlısı yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, evinden ayrıldıktan sonra bir daha kendisinden haber alınamayan 30 yaşındaki Duygu Çelikten'in Kepez ilçesi Varsak bölgesindeki ormanlık alanda üzeri taş ve toprakla örtülmüş cesedinin 21 Eylül'de bulunmasının ardından çalışma başlattı.

Sırt bölgesinde iki bıçak darbesi olduğu tespit edilen Çelikten'in katil zanlısının Veli Ü. olduğu belirlendi.

Özel Harekat Şube Müdürlüğü, Asayiş Şube Cinayet Büro Amirliği ile Seydikemer İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince şüpheli, Girmeler Mahallesi'nde saklandığı evde gözaltına alındı.

Antalya'ya getirilen zanlının, emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen zanlı, gazetecilerin sorularına, ilk başta "Konuşmak istemiyorum" karşılığını verdi. Çelikten'in annesiyle ilgili soru üzerine ise Veli Ü, "Ne yaptıysa o yaptı zaten." ifadelerini kullandı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Bulgaristan'dan ABD hamlesi
Dünya

Bulgaristan'dan ABD hamlesi

Komşu ülke Bulgaristan, ABD'den 8 adet daha F-16 Block 70 tipi savaş uçağı alacağını açıkladı.
AK Partili o isimden canlı yayında flaş Azerbaycan açıklaması
Gündem

AK Partili o isimden canlı yayında flaş Azerbaycan açıklaması

AK Parti Erzurum Milletvekili ve TBMM PLan ve Bütçe Komisyonu Üyesi İbrahim Aydemir, muhalefetin Azerbaycan tutumuna ilişkin flaş açıklamala..
Seçtikleri konuya bakın! Skandal dizinin yayınlanmadan rezaleti patladı
Medya

Seçtikleri konuya bakın! Skandal dizinin yayınlanmadan rezaleti patladı

Entrikaların, gayri meşru ilişki ahlaksızlığının eksik olmadığı Türk dizilerine rezil bir tanesi daha eklendi. Ulusal bir kanalda yayınlanac..
Satılık 2014 model Fiat Linea
Satılık 2014 model Fiat Linea

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay