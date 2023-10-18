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Yaşam Antalya'da oluşan hortumlar korkuttu
Yaşam

Antalya'da oluşan hortumlar korkuttu

Yeniakit Publisher
2023-10-18 20:39:00 -

Antalya’nın Serik ilçesinde denizde oluşan hortum hem heyecanlı hem korkulu anlar yaşattı.

Serik ilçesine bağlı Bogazkent turizm merkezinde sahil yakınlarına kadar gelen hortum karaya çıkmadan etkisini kaybetti. Vatandaşlar ise şehrin çeşitli yerlerinde bu doğa olayını cep telefonunu ile kaydetti.

Antalya'nın Alanya ilçesinde de gün içinde 2 saat arayla ortaya çıkan hortumlar da karaya ulaşmadan kayboldu.

Kaynak: İHA

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