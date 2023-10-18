Antalya'da oluşan hortumlar korkuttu
Antalya’nın Serik ilçesinde denizde oluşan hortum hem heyecanlı hem korkulu anlar yaşattı.
Serik ilçesine bağlı Bogazkent turizm merkezinde sahil yakınlarına kadar gelen hortum karaya çıkmadan etkisini kaybetti. Vatandaşlar ise şehrin çeşitli yerlerinde bu doğa olayını cep telefonunu ile kaydetti.
Antalya'nın Alanya ilçesinde de gün içinde 2 saat arayla ortaya çıkan hortumlar da karaya ulaşmadan kayboldu.
Kaynak: İHA
Aktüel
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