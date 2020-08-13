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Aktüel

Antalya'da motosiklet ile otomobil çarpıştı: 1 ölü

Yeniakit Publisher
2020-08-13 23:53:37 -
Antalya'da motosiklet ile otomobil çarpıştı: 1 ölü

ANTALYA (AA) - Antalya'nın Alanya ilçesinde motosikletle otomobilin çarpıştığı kazada bir kişi hayatını kaybetti.

Okurcalar Mahallesi'nde aynı yönde ilerleyen Şerif A'nın kullandığı 07 GSM 45 plakalı otomobil ile Tolga Samur'un idaresindeki 15 EM 138 plakalı motosiklet çarpıştı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. 112 Acil Servis ekiplerince ilk müdahalesi yapılan Samur, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Jandarma ekiplerince gözaltına alınan otomobil sürücüsü Şerif A. ise çıkarıldığı hakimlikçe adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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